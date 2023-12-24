Таким образом стало известно, кто из известных мужчин больше всего привлекает женщин.

Telegram-канал УНИАН Lite провел опрос среди подписчиков и выяснил, кого из известных мужчин они считают настоящим секс-символом страны.

Согласно результатам опроса, первое место занял телеведущий Даниэль Салем, который в начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ.

На второе место юзеры поставили актера Тараса Цымбалюка, сыгравшего в "Крепостной", "Поймать Кайдаша", "Женский доктор. Новая жизнь" и многих других популярных сериалах.

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На третьем месте оказался танцор и военный Назар Грабар. Известно, что ранее Грабар танцевал в балете Светланы Лободы, однако после полномасштабного вторжения отправился на фронт. На войне он потерял брата, поэтому недавно уволился в запас, как единственный кормилец семьи. При этом он говорит, что в любой момент может вернуться на передовую.

Четвертую строчку занял молодой певец YAKTAK, который выпустил такие хиты как "Не мовчи", "Уночі", "Порічка" и другие. Несмотря на то, что он на большой сцене около года, он уже собирает аншлаги на своих концертах.

Пятое место занял военный Валерий Маркус. Еще в начале большой войны его окрестили главным секс-символом ВСУ. В мирной жизни он был писателем.

Напомним, ранее украинцы определили самую красивую женщину Украины.

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