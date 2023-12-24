Больше всего людей проголосовало за известную певицу.

Telegram-канал УНИАН Lite провел опрос среди подписчиков и выяснил, кого из украинских женщин они считают самой красивой.

Больше всего голосов набрала певица Тина Кароль, которая в последнее время сменила имидж и репертуар.

Ее новая песня "Не святі" стала настоящим хитом и набрала множество просмотров и прослушиваний на стриминговых сервисах. А пользователи TikTok сделали ее трек трендом.

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На втором месте оказалась актриса Ксения Мишина, сыгравшая в таких сериалах как "Крепостная", "Клятва врача", "Искушение", "Подкидыш" и многих других. Более того, она была главной героиней шоу "Холостячка". Известно, что Мишина считается одной из самых красивых и востребованных украинских актрис.

Третью строчку заняла актриса Анна Кошмал, получившая признание после сериала "Сваты". Также она сыграла главную роль в сериале "Сашка", а затем и в "Хороший парень". Она замужем и имеет сына, однако личность супруга звезда скрывает.

Четвертое место между собой разделили певицы Настя Каменских и Злата Огневич, а закрывает пятерку лидеров Надя Дорофеева, которая недавно собрала аншлаг на концерте в Киеве.

Напомним, известная украинская актриса оказалась родственницей Тины Кароль.

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