Обычно конкурс проходит в США, но в этом году он состоится в Израиле.

27-летняя участница телешоу"Холостяк" Анна Неплях победила в финале украинского отбора "Мисс Украина – Вселенная 2021", который прошел в "Fairmont Grand Hotel" в Киеве вечером 15 октября.

Об этом в Instagram сообщили организаторы.

Девушку выбрали из 15 конкурсанток из разных городов Украины.

Анна Неплях родом из Днепра, сейчас занимается живописью и успешно экспонируется зарубежом.

Обычно конкурс проходит в США, но в этом году он состоится в Израиле.

В своем блоге победительница отбора пишет о спорте, еде, делится впечатлениями от поездок и выкладывает фотографии со съемок для модных глянцев.

Неплях также снималась в телешоу "Холостяк-10", тогда журналистам она объясняла, что искала харизматичного и мужественного мужчину, сексуального интеллектом и эмоциональной стабильностью.

Днепрянка почти не красится в повседневной жизни.

"Я считаю, что лучший внешний вид для девушки – это чистые волосы, здоровая кожа, улыбка и любовь", – рассказывала в Неплях интервью изданию "Хочу".

Девушку часто травили за внешность. Это, по ее мнению, делают люди закомплексованные и нереализованные.

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Автор: Виолетта Орлова