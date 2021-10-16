27-летняя участница телешоу"Холостяк" Анна Неплях победила в финале украинского отбора "Мисс Украина – Вселенная 2021", который прошел в "Fairmont Grand Hotel" в Киеве вечером 15 октября.
Об этом в Instagram сообщили организаторы.
Девушку выбрали из 15 конкурсанток из разных городов Украины.
Анна Неплях родом из Днепра, сейчас занимается живописью и успешно экспонируется зарубежом.
Обычно конкурс проходит в США, но в этом году он состоится в Израиле.
В своем блоге победительница отбора пишет о спорте, еде, делится впечатлениями от поездок и выкладывает фотографии со съемок для модных глянцев.
Неплях также снималась в телешоу "Холостяк-10", тогда журналистам она объясняла, что искала харизматичного и мужественного мужчину, сексуального интеллектом и эмоциональной стабильностью.
Днепрянка почти не красится в повседневной жизни.
"Я считаю, что лучший внешний вид для девушки – это чистые волосы, здоровая кожа, улыбка и любовь", – рассказывала в Неплях интервью изданию "Хочу".
Девушку часто травили за внешность. Это, по ее мнению, делают люди закомплексованные и нереализованные.
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