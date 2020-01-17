Впервые украинский "холостяк" женится на победительнице шоу (фото)

После телешоу "Холостяк" пара продолжила встречаться, а теперь решилась на более серьезный шаг.

Герой украинского проекта "Холостяк" Никита Добрынин решил сделать предложение руки и сердца своей девушке, победительнице шоу Даше Квитковой.

Читайте такжеНадя Дорофеева сверкнула грудью в оригинальном купальнике (фото)

Это произошло во время отдыха парочки на Бали. Соответствующие снимки "холостяк" опубликовал на своей странице в Instagram. На фото видно кольцо на безымянном пальце правой руки Даши.

"Она сказала "Да", - коротко подписал снимки Добрынин.

Отметим, что Никита и Даша станут первой парой из украинской версии проекта "Холостяк", которая поженится.

Напомним, после завершения шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова и Никита Добрынин уже стали парой, которая дольше всех после проекта поддерживает отношения.