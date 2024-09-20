Соучредитель студии звукозаписи также ответил, кто придумал образ исполнительницы.

Соучредитель студии звукозаписи Павел Стрелецкий, который сотрудничает с певицей Klavdia Petrivna высказался об артистке. Он рассказал, какой на самом деле является исполнительница в жизни и кто придумал ее образ.

Как объяснил Стрелецкий, вне сцены звезда совсем другой человек. Несмотря на то, что на публике она больше года появлялась только с масками и тщательно скрывала свою внешность, в жизни она открытый, забавный человек "без стопов". Ее образ интеллигентной и спокойной девушки - это лишь прикрытие.

"Она очень нестандартная личность. Вживую это несколько другой человек, у которого нет "стопов", нет психологических зажимов, и она живет свою лучшую жизнь. Путем этого она и создала себя как Клавдию Петровну. Она творит вещи, которые на голову не налазят, но она кайфует от этого процесса", - отметил Павел.

По словам звукорежиссера, часто у многих людей есть зажимы, травмы с детства, которые тормозят их в развитии и не позволяют раскрыться. Но у Клавдии такого нет. Павел говорит, что сейчас 19-летняя Соломия Опрышко, которая выступает в образе Klavdia Petrivna, проходит свой путь становления личности, но даже в таком юном возрасте у нее уже хорошо развита интуиция.

"Мы видим рост. У нее нет вот этих ключевых тормозов, которые обычно человека побуждают остановиться, посмотреть рационально. Там рациональности иногда бывает мало, но при этом интуиция очень развита", - добавил Стрелецкий.

В дополнение, соучредитель студии ответил, кто придумал загадочный образ Klavdia Petrivna. Стрелецкий рассказал, что Опрышко вдохновилась книгой Владимира Винниченко "Записки кирпатого Мефистофеля". Именно она настаивала на том, чтобы быть инкогнито-певицей:

Это ее замысел с самого начала. Соломия придумала этот образ, который существовал в книге и одела его на себя. Она писала песни, опираясь на готового персонажа из книги. Она хотела быть анонимной, чтобы посмотреть на реакцию людей.

Напомним, ранее Даша Квиткова зачитала рэп в дуэте с Klavdia Petrivna. Блогер и певица сняли видео с благотворительной целью.

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