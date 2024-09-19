Украинская блогерша Даша Квиткова записала совместное с Klavdia Petrivna видео, в котором зачитала рэп. Звезды объединились с благотворительной целью - собрать деньги на зимнюю форму для женщин, которые служат в ВСУ.
По словам Даши, для нее это первый музыкальный опыт. Она признается, что коллаборация с Соломией Опрышко (настоящее имя Klavdia Petrivna, - ред) для нее стала неожиданностью.
"Женщинам на фронте очень не хватает зимней формы, а мужская создает дискомфорт и сковывает движения. Зима близко, с каждым днем на улице становится все холоднее, поэтому просим вас не медлить и быстрее помочь согреть наших защитниц", – отметили знаменитости.
Интересно, что в кадре Квиткова предстала в байкерском стиле с афро-косичками. Klavdia Petrivna же появилась в привычном образе со шляпой, однако лицо она не стала закрывать, как делала это ранее. Она лишь добавила черные очки.
Реакция сети
- "Крутые, что аж дух захватывает"
- "Вау, очень неожиданно"
- "Очень крутая идея для сбора. Девочки, вы топ"
- "Это мощно и креативно. Присоединяюсь"
- "Вы такие классные и талантливые"
Напомним, ранее известные украинские артисты снялись в клипе россиян.