Они сняли видео с благотворительной целью.

Украинская блогерша Даша Квиткова записала совместное с Klavdia Petrivna видео, в котором зачитала рэп. Звезды объединились с благотворительной целью - собрать деньги на зимнюю форму для женщин, которые служат в ВСУ.

По словам Даши, для нее это первый музыкальный опыт. Она признается, что коллаборация с Соломией Опрышко (настоящее имя Klavdia Petrivna, - ред) для нее стала неожиданностью.

"Женщинам на фронте очень не хватает зимней формы, а мужская создает дискомфорт и сковывает движения. Зима близко, с каждым днем на улице становится все холоднее, поэтому просим вас не медлить и быстрее помочь согреть наших защитниц", – отметили знаменитости.

Интересно, что в кадре Квиткова предстала в байкерском стиле с афро-косичками. Klavdia Petrivna же появилась в привычном образе со шляпой, однако лицо она не стала закрывать, как делала это ранее. Она лишь добавила черные очки.

Реакция сети

"Крутые, что аж дух захватывает"

"Вау, очень неожиданно"

"Очень крутая идея для сбора. Девочки, вы топ"

"Это мощно и креативно. Присоединяюсь"

"Вы такие классные и талантливые"

Напомним, ранее известные украинские артисты снялись в клипе россиян.

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