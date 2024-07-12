Певица обратилась за помощью к подписчикам.

Финалист проекта "Голос страны-12" Давид Маскиса, который был участником команды певицы Нади Дорофеевой, получил серьезное ранение на фронте. Музыканту требуется срочная операция.

Печальную весть сообщил артист Евгений Пугачев, а позже Дорофеева опубликовала в своем Instagram, что ее подопечный травмировался. По данным Пугачева, Маскиса получил осколочное ранение в спину во время выполнения боевого задания на фронте.

Сейчас защитник Украины почти не может самостоятельно передвигаться и ему нужна операция стоимостью 350 тысяч гривен. Коллеги музыканта, в том числе и наставница Надежда, обратились за помощью к украинцам. Они призывают финансово помочь Давиду.

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"Во время несения службы Давид получил осколочное ранение в спину, которое впоследствии дало сильное осложнение. Сейчас Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, затруднено передвигается и готовится к дорогостоящей операции и дальнейшей реабилитации", - отметил Евгений.

Что известно о Давиде Маскисе

До полномасштабного вторжения артист работал инженером-механиком в Германии. После 24 февраля 2022 года Давид не захотел оставаться за границей и вернулся на родину. С первых дней нападения РФ на Украину Маскиса служит в ВСУ.

Настоящую популярность ему принесло участие в шоу "Голос страны". Певец дошел до финала в команде Нади Дорофеевой. Он покорил украинцев исполнением песни "Чути гімн".

Напомним, ранее украинский писатель-воин Станислав Асеев получил серьезное ранение на фронте.

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