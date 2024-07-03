Мужчина уже второй раз едва не погиб.

Украинский писатель и общественный деятель Станислав Асеев, который сейчас служит в ВСУ, получил второе ранение.

В начале мая мужчина рассказывал, что получил контузию во время выполнения боевого задания на Донецком направлении. Тогда Асеев прошел курс лечения и восстановился. Теперь он снова серьезно травмировался на поле боя из-за осколков.

"Со мной снова произошло чудо. Этот осколок вошел мне в шею, не задел артерию и застрял в мягких тканях. А осколок, который попал мне в грудную клетку, не прошел в легкие. Еще один вытащили из уха, и еще один уже навсегда останется во мне", - написал Станислав и показал извлеченный осколок после операции.

Видео дня

Также писатель отметил, что очень важны дороги, по которым везут раненых с фронта.

"На себе понял, почему важны хорошие дороги в прифронтовой зоне. Потому что когда везут трехсотого с открытыми ранами, отеками и переломами, ты или чувствуешь каждую яму, или ползешь как черепаха, когда важна каждая минута", - отметил военный.

Что известно о Станиславе Асееве

Станислав Асеев - писатель, член общественной организации "Украинский ПЕН" и журналист. Некоторое время работал под псевдонимом "Станислав Васин" в оккупированном Донецке.

В 2017 году он попал в плен к руководству так называемой "ДНР" и два года был в неволе. После освобождения написал книгу "В изоляции" и получил звание лауреата Шевченковской премии. В 2023 году Асеев был награжден премией за мужество имени Дианы Ортис в США.

Напомним, ранее стало известно, что участник "Лиги смеха" едва не погиб на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: