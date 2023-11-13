Россия для бывшего лидера группы "Аквариум" является враждебной страной.

Российский певец Борис Гребенщиков выступает против диктатуры кремлевского карлика и его агрессивной политики в отношении Украины еще с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения знаменитость назвал действия России "настоящим безумием". Мужчина не хочет возвращаться в страну-агрессор, потому что четко осознает, что после его категорических мыслей в поддержку Украины дома его легко могут упечь за тюремную решетку. О своей позиции артист заявил в интервью российскому Forbes Talk.

Артист комфортно себя чувствует за пределами террористического государства, он подчеркивает, что "в тюрьме работать невозможно". Борис надеется, что россияне в будущем смогут свободно выражать свою позицию и не будут верить словам российских пропагандистов.

"Квартира в Петербурге у меня остается, там куча моих друзей и всего прочего. Но по причудливым обстоятельствам судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может быть не очень хорошо для меня. Мне это сказали совершенно прямо. И выступать мне никто не позволит. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе. Я на второй день войны сказал обо всем откровенно. Я все-таки прессу читаю и слышу, что депутаты обо мне говорят", - рассказал Гребенщиков.

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Артист убежден, что все жизненные перипетии и сложности нужны, чтобы личность смогла закалиться и сделать конструктивный выбор в жизни.

"Понимаете, если из спортзала вынести штанги и все ужасные тяжелые вещи, от которых все напрягаются, то спортзал нужно будет закрывать. То же самое и с нашей жизнью. Нельзя убрать все больное, постыдное, страшное и тяжелое и оставить только легкое, хорошее... Поэтому это все для того, чтобы мы развивались, чтобы мы становились лучше, чтобы мы понимали, что надо помогать друг другу", - добавил бывший солист группы "Аквариум".

Чем занимается Борис Гребенщиков

Гребенщиков реализует свои творческие амбиции в Великобритании, он давно поддерживает украинцев. Артист неоднократно публично заявлял, что на территорию России он не вернется до тех пор, пока страной будет руководить кровавый диктатор и убийца Владимир Путин.

Артист очень одобрительно оценивает активность российских звезд, в частности Аллы Пугачевой, Максима Галкина и других, которые осмелились прямо говорить о войне.

Ранее УНИАН писал, что на Бориса Гребенщикова составили протокол через антивоенные высказывания.

Напомним, что Сергей Бабкин и Борис Гребенщиков записали песню о войне в Украине.

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