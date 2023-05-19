Российский музыкант, который поддерживает Украину, не понимает, почему он оказался в фокусе правоохранительных органов страны-агрессора.

На известного российского музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол. Тверской суд Москвы обвинил артиста в том, что он якобы "распространяет фейки о войне", хотя на самом деле он доносит до своей аудитории правду о зверском режиме Кремля.

Как пишет росСМИ, сам Гребенщиков не знает, почему на него составили этот протокол.

"Понятия не имею, о чем речь. Я не знаю, будем ждать. Уж чего-чего, а про армию я вообще никогда ничего не говорил", - прокомментировал ситуацию артист.

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Чем занимается Борис Гребенщиков

Лидер группы "Аквариум", который теперь живет в Великобритании, давно поддерживает Украину. Он неоднократно в своих выступлениях и интервью рассказывал, что на территорию РФ он не вернется до тех пор, пока у власти будет тиран и убийца Владимир Путин.

Также он поддерживает Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина и других российских звезд, которые осмелились выступить против войны и режима.

Также УНИАН писал, что Сергей Бабкин и Борис Гребенщиков записали песню о войне в Украине.

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