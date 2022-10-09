Российский оппозиционер Гребенщиков активно поддерживает нашу страну, поэтому присоединился к этой работе.

Известный украинский певец Сергей Бабкин записал песню с российским музыкантом и оппозиционером Борисом Гребенщиковым. Также соавтарами работы выступили британский продюсер Дейв Стюарт и американская певица Стиви Никс. Клип был опубликован на YouTube.

Известно, что песня "Face to Face" несет еще и благотворительную миссию - заработанные деньги создатели перечислят на платформу UNITED24 для помощи украинцам и армии.

"Для меня большая честь быть частью этой композиции и записываться с подлинными легендами. Я также безгранично благодарен им и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в эти трудные времена. Уже более полугода украинский народ и украинская земля испытывает невероятную боль из-за войны, которую развязала Россия. Мне хотелось бы, чтобы эта песня не только выражала эту боль, но и дарила надежду, напоминала, что так будет не всегда. Это не просто война, это борьба добра со злом, светом и тьмой. И свет обязательно восторжествует, мы уже видим эту победу на горизонте", - прокомментировал Сергей Бабкин свою новую работу.

В восторге от сотрудничества и Стиви Никс. Она благодарна Сергею Бабкину за совместную работу, и рада приобщиться к помощи Украине.

"С того дня, когда началась война, Украина и ее народ в моем сердце. Для меня большая честь – спеть эту песню... Я надеюсь, она напомнит людям и дальше поддерживать Украину. Во время своих концертов я напоминаю людям – война не закончилась", - отметила знаменитость.

Напомним, названы звезды, которые после 24 февраля перевели свои русскоязычные хиты на украинский язык. Среди них - Оля Полякова, Надя Дорофеева, группа Quest Pistols.

Также УНИАН писал, что певец CHEEV объяснил феномен песни "Гарно так".

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