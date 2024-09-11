'У них не было роскоши': звездная крестная мама детей Порошенко рассказала об их воспитании

Ей импонирует воспитание крестниц.

Украинская певица Оксана Билозир в свое время крестила детей экс-президента Украины Петра Порошенко. Она говорит, что ей импонирует воспитание девочек - Евгении и Александры.

"Что сказать о девочках? Хорошие, талантливые, настойчивые. Осваивают много знаний. Ну, у них и папа, и мама такие, есть с кого брать пример. Надо сказать, что дети Порошенко никогда не были разбалованы, не имели каких-либо роскошей – такова принципиальная позиция родителей. И это мне очень всегда импонировало", — рассказала Билозир в интервью "Обозревателю".

Также она призналась, часто ли сейчас общается с семьей Порошенко и видится ли со своими крестницами.

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"Они уже выросли. А крестные обычно больше нужны рядом, когда дети растут. Тогда это вспомогательные наставники в помощь родителям. А дальше уже – самостоятельная жизнь. Была у них на выпускном, еще пригласят меня на свадьбу, думаю", — добавила певица.

Напомним, ранее певица Оксана Билозир после 32 лет брака развелась с мужем. Они с Романом Недзельским разошлись еще в конце 2022 года, но долго не хотели это афишировать.

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