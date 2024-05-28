Женщину отравили во время ее политической карьеры.

Украинская певица и бывшая министр культуры Оксана Билозир откровенно рассказала о своем отравлении и как чудом осталась живой.

Известно, что в 2005 году она возглавляла Министерство культуры, однако тот момент запомнился ей на всю жизнь. Оксана стала жертвой отравления и год боролась с тяжелыми последствиями.

"Меня на посту министра культуры отравили. Я лежала в Феофании целый год. Я была парализована частично. Полностью деформировано у меня было лицо. Одним словом - была очень тяжелая ситуация, но Бог милосердный и имел на меня планы. Я выжила всем назло", - рассказала Оксана в интервью программе "Либерти Арт".

Затем Билозир добавила, что стали известны некоторые подробности иницидента, однако она решила закрыть дело для собственной безопасности.

"Теперь я понимаю, что это был "Новичок" (прим. - ядовитое вещество нервно-паралитического действия), мы уже имеем больше информации об этом. У меня было открыто уголовное дело, потому что все же я государственный служащий первого уровня и это дело государства очень серьезно разобраться. Но я попросила, чтобы СБУ закрыло это дело, ведь я знала, что не смогу себя защитить. А мне нужно было выжить, жить и работать дальше", - добавила Билозир.

Из-за отравления женщина не могла продолжать политическую карьеру. Но Оксана отметила, что успела многое сделать на своей должности и поблагодарила всю команду.

Напомним, ранее известная украинская певица Злата Огневич ответила, пойдет ли снова в политику.

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