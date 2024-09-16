Редкий кадр артиста распространила глава его фан-клуба.

В сети распространили новую редкую фотографию известного украинского певца-беглеца Олега Винника за рубежом. Артист позировал на камеру на улицах Берлина, Германия, куда сбежал после начала полномасштабного вторжения.

Новой фотографией с артистом поделилась глава его официального фан-клуба Валерия Барон. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала в объятиях с Винником. Олег показался в голубой рубашке и солнцезащитных очках. В подписи к кадру Барон отметила, что у них с певцом была "важная встреча", во время которой они согласовали много вопросов, вероятно, относительно его творчества.

"Есть только два способа прожить жизнь. Первый - как будто чудес не существует. Второй - как будто вокруг одни чудеса" (Альберт Эйнштейн). Важная встреча, много решенных вопросов. Все еще впереди... Олег Анатольевич, горжусь твоей силой духа. Лети и твори чудеса. Твои люди ждут!" - написала глава фан-клуба.

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Как известно, после побега из Украины Винник молчал о войне в Украине и не выходил на связь. Его экс-продюсер рассказывал, что он незаконно пересек границу, прячась под одеялом в авто.

Сам Олег утверждал, что уехал якобы из-за болезни, которую лечил за границей. Неожиданно в августе артист выпустил новую песню и объявил о возвращении на большую сцену. Правда, оно обернулось провалом, а вызывающее поведение Олега раскритиковали в сети. Несмотря на хейт, Винник анонсировал мировое турне, но в Украину, он, похоже, возвращаться не планирует.

Напомним, ранее украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя высказался об Олеге Виннике. Исполнитель не стал осуждать коллегу.

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