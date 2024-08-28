Артист ответил, когда состоятся его концерты.

Украинский певец Олег Винник, который ранее впервые рассказал о своей редкой болезни, после побега из Украины заговорил о мировом турне. Артист поделился планами на будущее.

После 2,5 лет молчания исполнитель неожиданно объявил о своем возвращении на сцену и даже выпустил новую песню "Мої люди". К слову, Винник сбежал в феврале 2022 года в Германию и отсиживался там все это время. Сейчас знаменитость активно ведет соцсети и пытается вернуть былую славу.

Более того, в программе "Говорить вся країна" он заговорил о мировых гастролях. По его словам, находясь за границей более 2 лет, он, мол, не отсиживался, а помогал украинским защитникам. Винник рассказал, что на войне погибли его знакомые.

"Пока мне Бог дает песни и возможность помогать и делать все, чтобы в нашей стране как можно скорее наступила победа. Я насколько благодарен судьбе, что у меня такая ноша - поиски машин и того, в чем нуждается моя страна и ребята на фронте. К сожалению, некоторых моих ребят из охраны нет уже. Не хочется даже говорить сегодня о себе, потому что есть гораздо более важные вещи. У нас сегодня огромное горе. Я все делаю честно. Не будет никаких оправданий", - выдал беглец.

Сейчас, говорит Олег, он активно работает над новыми песнями, а также он планирует дать много концертов. Однако, вероятно, в Украине его выступлений не будет. Даты концертов артист пока не раскрывает.

"В конце концов, делаю свое дело. Песни есть, пишутся и выйдут совсем скоро. Еще совсем немножечко. Я сменил весь коллектив и готовимся сейчас к мировому туру. И вскоре люди обо всем узнают", - добавил Винник.

Напомним, ранее Олег Винник впервые прокомментировал свой побег из Украины.

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