Тарас Тополя объяснил свое отношение к коллеге.

Украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя высказался об артисте Олеге Виннике, который в первые дни полномасштабного вторжения сбежал в Германию. Исполнитель не стал осуждать коллегу.

На вопрос о том, поздоровался ли бы Тополя с беглецом, например за кулисами какого-то концерта, он говорит, что да. Артист убежден, что он не имеет права осуждать или унижать других. В первую очередь, Винник для него человек, а не певец:

Кто я такой, чтобы проявлять какое-то высокомерие по отношению к другому человеку. Буду здороваться, потому что в первую очередь это человек. Что бы он там ни делал, что бы ни чудил. Но кроме москалей. Это человек, это украинец. Я могу сто пятьсот раз негативно относиться к его музыке, что он там сделал и его позиции, но этим я себя унижаю в первую очередь. Потому что я что пуп здесь, чтобы не протянуть руку и не поздороваться?

В дополнение, лидер "Антител" высказался о мобилизации. Он объяснил, как видит этот процесс в отношении украинских звезд. В частности, по словам Тополи, артисты могли бы помогать армии сплоченно с помощью отдельной специальной воинской части и выполнять специальные задачи.

"Считаю, что давно надо было на уровне Министерства обороны создать отдельную воинскую часть, куда мобилизовать креативный кластер. Это музыканты, артисты стендаперы, поэты. Все, кто могут через творчество вдохновлять военных, аккумулировать ресурсы, доносить правду об украинском сопротивлении. Собрать всех в одно место, поставить в строй и начать этим управлять. Чтобы был офицерский состав, который бы говорил: "Антитела", вы должны в месяц дать не на первой линии, а где-то в штабе вторая-третья линия, условно четыре концерта в месяц, поднять дух бойцам. Сядьте и поговорите с ними, пойте, дайте возможность отдохнуть и сфотографироваться", - добавил Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя ответил, сколько денег зарабатывает. Он признался, что всегда умел зарабатывать.

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