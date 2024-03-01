Александр Яцентюк играл в оппозиционных спектаклях.

Украинский актер Александр Яцентюк, известный по роли в фильме "Памфир", рассказал о временах, когда учился в Москве. По его словам, он находился в комфортной среде, поэтому серьезных проблем не возникало.

"Мы попали в мастерскую Владимира Мирзоева, который задолго до 2014 года выступал в оппозиции к власти, призывал что-то менять, иначе Россию ждут плохие времена. У нас был экспериментальный курс, на котором учились студенты из Киева, Одессы, Крыма, Чернигова, Львова. Из-за этого мы были, скажем так, в своем закрытом коконе, участвовали в оппозиционных проектах", - поделился актер в интервью УНИАН.

Однако в первые дни вторжения, по словам актера, у него возникла сильная аллергия на все российское, поэтому он даже не отвечал знакомым, которые интересовались о его делах.

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"Не было никакого желания отвечать кому-то или писать, тем более общаться. Было два или три вопроса оттуда о том, как я - и все. Но даже эти сообщения остались без ответа", - добавил Александр.

Кроме того, он рассказал, как российские власти относились к его оппозиционным спектаклям. Актер говорит, что в те времена в России не было такой жесткой цензуры. Это сейчас за лишнее слово к тебе могут постучать в дверь.

"Хотя помню, что перед премьерой спектакля "Трибунал", в котором, по сюжету, зрителя арестовывают за "неправильное" высказывание, в театр пришли пожарные, хотели закрыть его. Относительно страха... Трудно бояться за правду. А что делать? Изменить свое мнение, молчать? Для меня это не выход", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее известная украинская модель призналась, что на ее карьере поставили крест из-за России.

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