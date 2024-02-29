Байкова неоднократно посылала Путина.

Известная украинская модель Алина Байкова, которая последние годы живет в США, рассказала, что на ее карьере поставили крест из-за осуждения диктаторского режима Владимира Путина и поддержки родной Украины.

В интервью Рамине Эсхакзай девушка призналась, что после полномасштабного вторжения отказалась от всего российского.

"Из-за того что я слишком громкая, посмотрите мой инстаграм, каждое слово против россиян. Во всем мире гастрономическая, гостиничная сфера - они все зависят от российских денег. Я много лет в модной индустрии, но я сейчас смотрю внутрь. Каждый год все крупные компании публикуют свою прибыль за год, и видно, из каких стран они зарабатывают больше всего, и это Китай и Россия", - говорит Байкова.

Стоит отметить, что Алина Байкова неоднократно выходила на красную дорожку в вещах с надписью "Путин, иди на х*й". Например, это произошло на Каннском кинофестивале. Тогда охранники пытались ее прогнать. Сама модель была возмущена из-за того, что с ней так поступили.

Напомним, ранее модель Алина Байкова призналась, что тратит в США более 300 тыс грн в месяц.

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