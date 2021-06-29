Певица сейчас находится в искусственной коме.

Российская певица МакSим находится в искусственной коме из-за пневмонии, в результате которой ее состояние значительно ухудшилось.

Об этом сообщает MK.RU.

При этом медики обнаружили у звезды еще одну болезнь, которая поражает печень. По мнению врачей, именно этот недуг и мог спровоцировать такое состояние МакSим.

Уточняется, что она также может вызывать серьезные осложнения при заражении коронавирусом. Хотя тест певицы оказался отрицательным.

МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

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Автор: Диана Могилевич