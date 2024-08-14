Певец уже запланировал международный тур.

Известный украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения сбежал за границу, неожиданно вышел на связь. Артист планирует выступить первую за 2,5 года песню. Команда исполнителя объяснила, почему он решил вернуться на большую сцену.

На днях глава официального фан-клуба певца Валерия Барон сообщила, что 23 августа Винник представит новую украиноязычную песню "Мої люди". Как известно, сейчас Олег находится в Германии, куда выехал после 24 февраля 2022 года. Там, по его словам, он лечил сложное заболевание.

Однако сейчас Барон в комментарии "Фактам ICTV" заверила, что состояние здоровья Винника улучшилось, поэтому он готов снова вернуться к концертной деятельности. Председатель фан-клуба указала, что певец подготовил много музыкальных новинок для своих поклонников.

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"Олег всегда отмечал, что не пишет песен за пять минут под заказ. Они появляются, когда дает Господь. И для него важнее всего сейчас сказать о самом болезненном: о людях. Поэтому это означает, что артист восстанавливается после болезни и возвращается к активной творческой концертной деятельности. Для нас это двойная радость", - сказала Валерия.

В дополнение, стало известно, что после презентации новых песен исполнитель отправится в международный тур. Однако, будет ли выступать Винник в Украине, Барон не ответила.

Напомним, ранее команда Олега Винника ответила на упреки относительно бегства артиста.

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