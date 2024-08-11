Глава фан-клуба певца заявила, что Олег уже более 20 лет живет за границей.

Известный украинский певец Олег Винник после длительного молчания неожиданно анонсировал выход новой песни. Вероятное возвращение артиста в украинский шоу-бизнес вызвало возмущение в сети.

Исполнитель после начала полномасштабного вторжения уехал в Германию. Он рассказывал, что переехал за границу из-за сложной болезни. После этого артист ни разу не выходил на связь и молчал о войне в Украине.

В воскресенье, 11 августа, глава официального фан-клуба Винника Валерия Барон сообщила, что 23 августа певец выпустит новую украиноязычную композицию "Мої люди".

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Поклонники по-разному отреагировали на новость. Некоторые обрадовались, а другие были возмущены, что после 2 лет молчания и бегства за границу, Олег внезапно вспомнил об Украине и своих фанатах. Они написали в комментариях под постом Барон в Facebook, что не хотят видеть Винника на родине и считают его предателем:

"А что он уже вылечился? Война еще не закончилась"

"Артистов, которые сбежали в другую страну, не высказывают никаких мыслей насчет войны, а сейчас возвращаются, чтобы заработать денег на новых песнях, не ждут"

"Пусть сидит в Германии и лечится. Нам такие певцы не нужны"

Валерия вступилась за кумира и выдала, что Винник является резидентом Германии, а в Украине у него, мол, "негде жить". Более того, глава фан-клуба заявила, что исполнитель помогает ВСУ. По словам Барон, знаменитость уже более 500 тысяч евро отдал защитникам.

"А ничего, что лечиться он начал задолго до? И не лечиться поехал, а вернулся домой. Человек уже более 20 лет проживает исключительно в Германии, является резидентом этой страны и нет в Украине места, где жить. Учите матчасть, а потом разводите "предательство". А все что он заработал, отдал ребятам на передовую. Эта цифра превышает 0,5 млн евро. Норм так. Все ради победы. Может уже хватит искать врагов среди друзей. Народ все рассудит. Чтобы каждый помог столько, сколько помог Олег", - отметила женщина.

Напомним, ранее известный певец осудил молчаливую позицию Олега Винника относительно войны. Геннадий Ветер резко высказался о беглеце.

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