Она призвала всех вовремя проверять свое здоровье.

Украинская ведущая телеканала "Прямой" Наталья Фицич сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Она начинает курс лечения онкологического заболевания, которое снова к ней вернулось из-за войны и постоянных стрессов.

Наталья добавила, что хочет продолжить работать в кадре, но понимает, что борьба с раком может внести определенные изменения как в работу, так и в жизнь.

"Я начинаю курс лечения и постараюсь продолжить работать в эфире, правда и здесь изменения. У меня онкология, обнаруженная в начале, к счастью. Война и те беды, что свалились на меня за последние годы, сказались. Рак вернулся. 12 лет назад он также был на начальной стадии. Недавно меня уже даже сняли с учета, и я выдохнула с облегчением, а зря. Я буду бороться, как борется сейчас вся страна", - написала ведущая на своей странице в Facebook.

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Она добавила, что опухоль обнаружили и удалили, однако нужно еще проходить лечение и обследование. Также Фицич подчеркнула, что нужно всем вовремя проверять свое здоровье.

"Жизнь, она такая - приносит изменения, не все хорошие и желанные, но уже как есть. Надо учиться с ними жить. И еще: хочу призвать всех и каждого позаботиться о своем здоровье. Сделайте чек-ап, сдайте хоть базовые анализы, проверьте состояние хронических болезней. Война и тревоги всем нам дают о себе знать. И лучше выявить проблемы в начале".

Напомним, ранее у Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости обнаружили рак.

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