У артиста умерла теща.

Украинский певец Назарий Гук, более известный по сценическому имени Юлик, рассказал об утрате.

Оказалось, что вчера, 21 августа, умерла его теща Диана Гайворонюк. Причиной смерти стала онкология. Женщине было 55 лет.

"С глубокой печалью и слезами на глазах сообщаю, что отошла в вечность моя любимая теща - Дианка! Это человек-праздник, человек, который никогда не знал препятствий и шел вперед к своей цели! Ложь говорят, что теща и зять враждуют, для меня Дианка была примером женственности и мужества одновременно. К сожалению, тяжелая болезнь взяла верх, однако она боролась, несмотря на трудности", - написал Юлик в своем Instagram и показал фото покойной тещи.

Видео дня

Прощание с Дианой состоится в пятницу, 23 августа, в 12:00 в Гарнизонном храме Петра и Павла. Женщину похоронят на Голосковском кладбище.

Известно, что теща Юлика жила во Львове и работала там радиоведущей. В 2019 году ей диагностировали рак молочной железы. Она долгое время боролась с болезнью и вместе с парикмахером Владимиром Кульбацким создала головной убор для женщин, которые теряют волосы в результате химиотерапии. Это были банданы с пришитыми тресами, то есть волосами на ленте. Гайворонюк шила их на заказ украинцам и тем людям, которые живут за рубежом.

Напомним, недавно стало известно о смерти американского телеведущего Фила Донагью, который вел телемосты СССР-США. Мужчине было 88 лет и его жизнь забрала тяжелая болезнь.

Вас также могут заинтересовать новости: