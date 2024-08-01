Артист признал ошибку и добросовестно оплатил штраф.

Украинский шоумен и певец Юлик попал в неприятную ситуацию. На своей странице в Instagram он рассказал, что нарушил правила дорожного движения, из-за чего его остановили сотрудники полиции.

Событие произошло во Львовской области, судя по геолокации артиста. Несмотря на насыщенный график, двигаясь по делам, Юлик не досмотрел допустимую норму скорости на трассе, за что и поплатился.

"Остановила полиция по дороге... Превышение скорости. Всего лишь на 15 км/ч. Как добросовестный гражданин плачу штраф и двигаюсь дальше", - рассказал шоумен.

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Кроме того, он призвал всех украинцев соблюдать правила дорожного движения и в случае совершения правонарушения достойно и добросовестно выполнять гражданский долг.

"Соблюдайте правила дорожного движения несмотря на насыщенный график", - добавил Юлик.

Сумму штрафа Юлик не стал называть, однако он прикрепил фото своевременно оплаченной квитанции.

Напомним, ранее Юлик спас человека за границей, который едва не утонул.

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