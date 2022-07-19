Ее сердце перестало биться в Германии в ночь на 19 июля.

В ночь с 18 на 19 июля на 57 году жизни умерла актриса и телеведущая Руслана Писанка. Эта трагедия стала огромным шоком как для поклонников, так и для коллег звезды. Мы собрали реакции звезд на уход из жизни Русланы.

Руслан Сеничкин

"В коллективе она была необычным человеком. Светлый человек… Жизнь каждого человека - невероятно ценна. И чем больше мы живем, тем больше мы это понимаем. Но когда уходят люди, которых ты знаешь - это будто бы уходит частичка тебя", - сказал телеведущий в эфире.

Людмила Барбир

"Я вспоминаю, как мы почти целый год снимались с ней в сериале. У меня все сцены в основном были с Русей. Тогда мы с ней и познакомились. Каждый раз, когда она заходила на съемочную площадку или просто в павильон, она тянула будто бы огромный шлейф жизненной энергии. Она всегда очень много шутила", - еле сдерживая слезы в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказывает коллега покойной телеведущей Людмила Барбир.

Наталья Могилевская

"Все говорили о том, как мы работали с Зеленским и сколько времени посвящали танцам, но больше всего в те дни работала Руся. То, что она творила на каблуках с ее высоким ростом и в борьбе с лишним весом – это был настоящий подвиг и настоящий героизм! Ее благородный и хороший выход из проекта был по-настоящему королевским", - вспоминает певица.

"Королевой невозможно стать, королевой рождаются. Подлинное благородство, внутренняя сила, божественный талант и искрометный юмор – редкие качества как для одного человека. Светлая память, Руся!", - добавила Могилевская и опубликовала архивное фото, сделанное во время съемок проекта "Танцы со звездами".

Андрей Джеджула

"Покинула этот мир талантливая и прекрасная Руся. Она была невероятным человеком, с твердым характером к делам, целям и с большой душой и теплотой к людям! Сказать о ее чувстве юмора, это не сказать ничего! Настоящая зажигалка и светлый человек, к сожалению так быстро ушедший! Руся! Я буду помнить каждый твой совет, подсказку, критику и доброе слово! Просто грусть! Покойся с миром!", - написал шоумен и ведущий на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк

Телеведущая опубликовала Instagram-stories.

"Русланочка, как же так... Светлая память", - написала Леся.

Владимир Остапчук

Не прошел мимо трагедии и Владимир Остапчук. Он опубликовал у себя в профиле скриншот программы "Сніданок з 1+1", где ведущие рассказывают о трагическом уходе из жизни Русланы.

Напомним, после полномасштабного российского вторжения Писанка выехала в Германию, и уже там врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. Подробности неизвестны, однако сообщается, что она проходила лечение.

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