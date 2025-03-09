Она рассказала, как ей удалось официально пересечь границу.

Известная блогер и травести-дива Монро, которая ранее рассказывала о походе в ТЦК, выехала за границу.

На своей странице в Instagram Монро призналась, что это для нее первая поездка за пределы Украины во время полномасштабной войны. Блогерша поехала в Грецию, ведь именно в этой стране состоится премьера фильма "Queens of Joy", в котором она сыграла одну из ролей.

Однако подписчики начали интересоваться, как удалось выехать Монро за границу и произошло ли это законным образом. На эти упреки блогерша ответила сразу.

"Друзья, сейчас ответ на самый распространенный вопрос: "На каком основании я выехала, потому что у меня же мужской документ?". Еще в позапрошлом году я оформила все документы, меня исключили с воинского учета. Я могу спокойно выезжать, по закону меня должны выпустить и, желательно, впустить, потому что у меня есть билет домой", - отметила Монро.

Травести-дива также добавила, что не планирует оставаться в Греции и уже скоро обязательно вернется.

"Здесь (в Украине, - ред.) у меня вся жизнь, моя карьера, мой дом. Но я даже отдыхать ехать не хотела! Сейчас, условно, я в командировке", - прокомментировала она.

К слову, настоящее имя Монро - Александр Федяев. Она долгое время работала на телевидении и была первой, кто открыто заявил о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине. Сейчас активно занимается блогерством и изучает психологию в одном из столичных вузов.

Напомним, ранее стало известно, что участники Нацотбора на "Евровидение" выехали за границу во время войны.

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