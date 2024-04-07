Монро с начала большой войны оставалась в Украине.

Травести-дива Монро недавно рассказала, что ходила в ТЦК, чтобы встать на воинский учет. Она говорила, что шла туда, как на расстрел, однако никаких проблем у нее не возникло.

Сейчас в интервью "Обозревателю" девушка рассказала, что ожидала какого-то не такого отношения к себе, но никого своим высказыванием не хотела обидеть.

"Слушайте, я такую рекламу сделала ТЦК! Ну, не знаю… Сказала, что "шла туда, как на расстрел", потому что ожидала какого-то не такого отношения к себе – вот и все. Почему кто-то должен был обижаться? Я максимально пыталась все на позитиве преподнести. Рассказывая о ТЦК, старалась объяснить людям, что не нужно бояться – это не следственный изолятор. По крайней мере, я там не почувствовала какого-нибудь негативного отношения. Даже думаю об этом написать книгу, потому что фиксирую все свои ощущения и события с самого начала большой войны", - поделилась травести-дива.

Видео дня

Она также выразила удивление тому, что государство почему-то до сих пор с ней не сотрудничает, хотя она с 24 февраля 2022 года оставалась в Украине.

"Максимально стараюсь положительно озвучивать происходящее в государственных органах. Я же ходила не только в ТЦК, но и в поликлинику, потому что проходила военно-врачебную комиссию, РАГС. Это все было нужно для документов", - добавила Монро.

Кроме того, девушка рассказала, что специально сидела в очередях, чтобы посмотреть, как все происходит на самом деле. По ее словам, информация, которую распространяют в сети, не совсем похожа на то, что она сама видела.

"Никого не паковали при мне. Конечно, разные ситуации бывают, как и разные люди – в любой сфере. И то, что мы видим в Telegram-каналах, действительно, наверное, имеет место тоже. Как людей заламывают, избивают, издеваются – но это не массово. То, что я видела, все было в рамках закона", - отметила Монро.

Напомним, ранее Монро ответила, были ли у нее отношения с нардепом.

Вас также могут заинтересовать новости: