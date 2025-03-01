Речь идет об украинских певцах Василии Демчуке и участниках группы MBreeze.

Украинский блогер Роман Бутурлакин сообщил, что украинский певец Василий Демчук и коллектив MBreeze, которые принимали участие в Нацотборах на Евровидение в 2018 и 2023 годах, выехали за границу во время войны и не вернулись. Музыкальный обозреватель раскрыл подробности их выезда за границу.

На днях Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины объявило, что с 3 марта временно приостанавливается выдача разрешений на пересечение границы артистами мужского пола. Причиной такого решения стало предотвращение злоупотреблений, поскольку многие исполнители ранее выезжали и не возвращались с гастролей на родину.

Как пишет "Информатор-Украина", на фоне этого Бутурлакин сообщил, что из Украины выехали и не вернулись Демчук и участники MBreeze Александр Беляк, Илья Беляк. В комментарии для издания блогер отметил, что информацию получил от проверенного инсайдера.

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"Недавно в личном разговоре об этом упомянул человек из шоу-бизнеса и мне стало интересно. Сам зашел к ним в Instagram, посмотрел публикации и нашел когда в последний раз четко видно, что они в Украине. Далее есть пост о благотворительном концерте за рубежом, а потом неизвестность и все публикации сделаны таким образом, чтобы нельзя было понять даже в какой стране это", - поделился Роман.

В сети другие пользователи отметили, что музыканты из MBreeze сейчас находятся в Литве. Сами артисты свое местонахождение не раскрывали, а последний раз выходили на связь в сети еще 31 декабря прошлого года.

А что касается Демчука, то он, как говорит блогер, уехал в Италию. Артист, известный песнями "Целуй" "Обними" и "Терпеть не могу", сменил профессию. Сейчас за границей он работает моделью.

"С Васей Демчуком интереснее. У артиста был в Украине неплохой старт, а теперь не скрывает, что работает моделью в Риме. Конечно, каким образом там оказался не рассказывает. Хотя он точно был в Киеве во время полномасштабного вторжения. Я видел его много раз на различных мероприятиях", - добавил Бутурлакин.

К слову, группа MBreeze начала свой музыкальный путь с участия в шоу "X-Фактор", где они стали финалистами. Братья Беляки сразу понравились Андрею Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, после чего он помогал им продвигаться в украинском шоу-бизнесе. Артисты перестали сотрудничать еще до начала полномасштабной войны.

Напомним, ранее после нового указа Минкульта Дмитрия Шурова не выпустили за границу. Артист планировал отправиться в зарубежный тур, но ему не выдали в министерстве разрешение на выезд из Украины. Ріапобой объявил о переносе выступлений на неизвестный срок.

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