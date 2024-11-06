Астролог после победы Трампа на выборах спрогнозировал скорое окончание войны

По словам Росса, Трамп завершит войну в Украине.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, как победа Дональда Трампа на выборах в США отразится на курсе валют и войне в Украине.

По словам эксперта, доллар будет укрепляться относительно всех валют в мире. Естественно, он будет сильно укрепляться и к гривне.

"Стоит избавляться от всех валют и менять их на доллары. Лучше покупать криптовалюту. Она может дойти до 100", - прокомментировал Росс.

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Он добавил, что также следует ожидать падения стоимости нефти.

"Резко упадет нефть. После этого война в Украине закончится. Российская нефть будет стоить 40 за баррель, а среднемировая цена - 50", - отметил эксперт.

По словам Росса, это предпосылка к скорейшему завершению полномасштабной войны.

"Война должна закончиться в мае. Может даже раньше. Весной 2025 года точно все закончится, потому что РФ нечем будет воевать", - подытожил Росс.

Дональд Трамп победил на выборах в США

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом, набрав необходимое для победы количество голосов выборщиков.

Известно, что кампания 2024 года была насыщенной событиями, в частности из-за судебных процессов против Трампа, попытки покушений на его жизнь и замену демократического кандидата: Джо Байдена заменила Камала Харрис.

Во время своей речи перед избирателями Трамп заявил, что собирается завершить все войны, в том числе и в Украине.

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