Звезда предложила расшифровать то, что написано у нее на руке.

Певица, экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото, задав при этом своим подписчикам неожиданный вопрос.

Снимок появился на ее странице в Instagram.

На нем Дорофеева позирует топлес перед зеркалом с телефоном в руках. Грудь она при этом прикрывает руками.

"То, что важнее всего... Написано у меня на руке. Расшифруешь?", - обращается она к подписчикам. Свой "образ" она дополнила необычным макияжем, а символ, о котором она спрашивает, можно увидеть у нее на предплечье.

Откровенное фото восхитило многих фанатов звезды, однако нашлись те, которые возмутились подобной публикацией. "Для меня Надежда медийная личность и я обожаю её творчество и считаю её крутой исполнительницей, но в таком виде как-то не очень презентабельно", - написала одна из подписчиц Дорофеевой.

"Во-первых, фото отзеркалено, во-вторых, слово не полностью видно", - попыталась ответить на вопрос певицы другая ее поклонница.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофееву заподозрили в беременности: певица хвасталась машинами, а "засветила" животик.

Также не так давно Дорофеева показала роскошный дом под Киевом, который вместе с мужем Владимиром Дантесом приобрела несколько лет назад.

Автор: Виолетта Орлова