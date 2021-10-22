Певица скрыла фигуру нарядом оверсайз, однако это не уберегло ее от вопросов об интересном положении.

Популярная украинская певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтриговала поклонников новым видео. На нем звезда засветила довольно большой животик, из-за чего ее даже заподозрили в беременности.

Дорофеева похвасталась в Instagram своими машинами, однако мало кто обратил внимание на автопарк звезды - всех интересует ее вероятная беременность.

Читайте такжеНадя Дорофеева показала роскошный дом под Киевом (фото)Недавно певица записала трек вместе с казахским рэпером Скриптонитом, после чего они сняли клип, однако его так и не презентовали. Фанаты "атаковали" Дорофееву вопросами о видео на дуэтную песню, поэтому она пояснила, что премьера отложилась из-за независимых от нее технических причин.

Такое объяснение не удовлетворило поклонников, они продолжили засыпать Дорофееву вопросами о клипе. Поэтому она записала видео, которое подписала: "Когда все спрашивают: Где клип?!".

В ролике Дорофеева стоит у гаража, где припаркованы две машины. У одной из них можно заметить номерные знаки "АХ 0111 ОІ". Вероятно, это так называемая "пасхалка" - клип может выйти первого ноября.

Но мало кто присматривался к номерам. На видео Дорофеева засветила довольно заметный животик, который ей не удалось скрыть даже под оверсайзом. Певицу заподозрили в беременности, некоторые фаны уже поздравляют звезду с ожиданием ребенка.

Сама артистка игнорирует комментарии о беременности и не отвечает на вопросы об интересном положении. Некоторые комментаторы пишут, что Дорофеева может скрывать факт ожидания ребенка, однако есть вероятность и того, что так называемый животик просто оптическая иллюзия из-за оверсайза.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова