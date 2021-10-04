Также 31-летняя Надя Дорофеева рассказала о своем главном страхе.

Украинская певица Надя Дорофеева в конце прошлого года объявила о старте сольной карьеры. Она выпустила трек "gorit", который полюбился многомиллионной армии поклонников. Артистка с успехом гастролирует по Украине, презентуя новые песни и снимая креативные видеоработы.

Дорофеева – одна из немногих знаменитостей, которая часто экспериментирует со своей внешностью. Если в начале своей карьеры она была с рыжей копной волос, то сейчас предпочитает быть брюнеткой.

Так, певица на своей личной странице в Instagram опубликовала подборку фото. Особое внимание подписчиков привлек ее внешний вид, она предстала в ярко-салатовом вязаном костюме, который состоит из коротких шорт и кофте. Дополняли эффектный образ высокие сапоги.

Читайте также"Дружба народов": украинские дизайнеры оскандалились участием в спецпроекте российского ElleТакже Надя Дорофеева призналась в своей фобии, от которой не может избавиться до сих пор: "Я боюсь подъездов! Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет, потом бегу, будто меня кто-то преследует и нервно жму кнопку лифта, он же так точно быстрее приедет!", - рассказала она.

Фанаты оценили модный look певицы: "Этот наряд", "Wooow", "Красотка", "Новый цвет волос", "Вы такие красивые, прям королева".

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева показала в соцсети новый цвет своих волос, признавшись, что до сих пор не привыкла к нему.

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Автор: Каролина Гайдук