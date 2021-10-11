Семья Монатика и певица Джамала являются звездыми соседями украинской четы.

Украинская сольная певица Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом несколько лет назад приобрела шикарный загородный дом под Киевом. Она время от времени делится снимками со своего имения.

В этот раз артистка также позировала во дворе двухэтажного особняка, площадью 270 квадратных метров с прилегающей территорией 12 соток. Он выполнен в стиле хай-тек (структурный экспрессионизм). На территории имеется большой бассейн, зона для барбекю и широкая терраса.

Дорофеева появилась в кадре в стильном вязанном костюме. Дополняли образ гетры и стильные ботинки. В подписи телезвезда сетовала, что порой не может насладиться полноценным выходным:

Читайте также"Мисс Украина Вселенная 2018" вышла замуж (фото)"Я обожаю свою работу, но не люблю, когда не успеваю насладиться процессом и начинаю терять ресурс. Тут никакой латте не спасёт! Поэтому сейчас стараюсь оставлять воскресенье выходным днем, провести его для себя, чтобы потом с новыми силами включаться в рабочую неделю", - подписала певица.

"Такие атмосферные фотографии", "Такой образ кайфовый", "Очень красивый наряд", "Красивая очень! Костюм огонь!", - отметили интернет-пользователи.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впечатлила новым образом.

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Автор: Каролина Гайдук