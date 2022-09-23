Даниэль Салем выразил восхищение украинской певице.

Украинский телеведущий и боец ВСУ Даниэль Салем признался в любви певице Тине Кароль и поблагодарил ее за поддержку армии, которая сейчас борется с российской агрессией.

"Моя водолей, люблю, обнимаю. Спасибо за то, что ты своими поступками, песнями объединяешь Украину, мотивируешь бойцов, которые защищают нашу родную Украину каждый день. Я всегда говорил тебе, что ты - посол сердца", - написал Даниэль на своей странице в Instagram.

Также он обнародовал видео с машиной, которую с помощью донатов подготовят в выполнению боевых задач.

Видео дня

Пользователи сети в комментариях также поблагодарили Тину Кароль за помощь украинской армии и отметили свое восхищение Даниэлем, ведь он сейчас состоит в рядах Вооруженных сил Украины и вместе со сослуживцами борется за нашу независимость.

Напомним, ранее Даниэль Салем, который после 24 февраля пошел защищать Украину в рядах ВСУ, сейчас служит в разведке. У себя в Instagram-блоге он показал видео, записанное лично им непосредственно на "нуле".

Вас также могут заинтересовать новости: