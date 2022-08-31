Телеведущий и ресторатор, который пошел в ВСУ после 24 февраля, даже после травм возвращается на позиции.

Известный телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который после 24 февраля пошел защищать Украину в рядах ВСУ, сейчас служит в разведке. У себя в Instagram-блоге он показал видео, записанное лично им непосредственно на "нуле".

На кадрах побратимы Салема идут вдоль поля. Один из военнослужащих показывает направление позиций оккупанта, пошутив, что он проводит экскурсию.

"Без юмора на нуле невозможно, если уничтожать противника то только с улыбкой на лице, он недостоин видеть нашу злость, и даже слезы!", - написал Салем.

Відео дня:

Во время записи видео вдалеке слышны звуки, похожие на обстрелы.

Напомним, Даниэль Салем рассказал об ощущениях после того, как семь раз попадал под обстрелы.

Также УНИАН писал, что Даниэль Салем рассказал о ранениях и риске потерять жизнь на фронте.

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