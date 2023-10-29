Украинская певица Тина Кароль во время репетиции сняла видео с танцором из своего шоу-балета Димой Жуком. Они сначала с улыбками на лице танцевали перед камерой, а затем Жук развернул Тину и прижал ее к себе. В конце ролика он потрогал ее за ягодицы.
Данное видео разлетелось по сети. Это и не странно, потому что Жуку и Кароль давно приписывают роман. Хоть ранее блогер Богдан Беспалов говорил о том, что певица состоит в отношениях со своим гитаристом, с Жуком она все же чаще вместе появляется на публике.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на совместный ролик Тины и Димы. Кто-то убежден, что они очень хорошие друзья, а кто-то считает, что у них действительно любовь.
Что пишут пользователи сети
- "Наконец-то не одинока"
- "И как это теперь понимать?"
- "Следующая новость: Тина Кароль подтвердила роман с танцором"
- "Дима, руки..."
- "Они очень красивая пара"
Напомним, ранее Тина Кароль соблазнила новой песней о "грешной" любви.