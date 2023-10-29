Дима Жук потрогал знаменитость за ягодицы.

Украинская певица Тина Кароль во время репетиции сняла видео с танцором из своего шоу-балета Димой Жуком. Они сначала с улыбками на лице танцевали перед камерой, а затем Жук развернул Тину и прижал ее к себе. В конце ролика он потрогал ее за ягодицы.

Данное видео разлетелось по сети. Это и не странно, потому что Жуку и Кароль давно приписывают роман. Хоть ранее блогер Богдан Беспалов говорил о том, что певица состоит в отношениях со своим гитаристом, с Жуком она все же чаще вместе появляется на публике.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на совместный ролик Тины и Димы. Кто-то убежден, что они очень хорошие друзья, а кто-то считает, что у них действительно любовь.

Что пишут пользователи сети

"Наконец-то не одинока"

"И как это теперь понимать?"

"Следующая новость: Тина Кароль подтвердила роман с танцором"

"Дима, руки..."

"Они очень красивая пара"

Напомним, ранее Тина Кароль соблазнила новой песней о "грешной" любви.

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