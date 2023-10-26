Певица Тина Кароль презентовала новую песню "Не святі", главный посыл которой - любовь, которая соблазняет и отравляет одновременно. Премьера песни состоялась сегодня, 26 октября.
Поклонники оценили творчество артистки и отметили, что в каждой ноте чувствуется любовь и нежность.
В комментариях они написали:
- "Волшебно. Как приятно слушать вокал Тины"
- "Тина и ее песни - как всегда, магия"
- "Мед для ушей. Музыка, которая всегда лечит"
- "Прекрасная песня"
- "Голос Тины - это роковой соблазн"
Тина Кароль - "Не святі" - текст песни
Не хочу я вірити
Що може невірний ти
У цілому Всесвіті
Тепер на самоті
Летіли на вогники
Наївні метелики
Щоб у святому зникнути вогні
Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті!
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх
Знову без дозволу
Зачепиш мою струну
Наша любов
Як темна вода на глибині
Летіли на вогники
Наївні метелики
Щоб у святому зникнути вогні
Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті!
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх
Вбивай мене ніжно
Солодка отрута
Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх
Напомним, ранее Надя Дорофеева "разорвала" всех новым клипом "На самоті".