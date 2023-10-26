Поклонники уже успели оценить новый трек артистки.

Певица Тина Кароль презентовала новую песню "Не святі", главный посыл которой - любовь, которая соблазняет и отравляет одновременно. Премьера песни состоялась сегодня, 26 октября.

Поклонники оценили творчество артистки и отметили, что в каждой ноте чувствуется любовь и нежность.

В комментариях они написали:

"Волшебно. Как приятно слушать вокал Тины"

"Тина и ее песни - как всегда, магия"

"Мед для ушей. Музыка, которая всегда лечит"

"Прекрасная песня"

"Голос Тины - это роковой соблазн"

Тина Кароль - "Не святі" - текст песни

Не хочу я вірити

Що може невірний ти

У цілому Всесвіті

Тепер на самоті

Летіли на вогники

Наївні метелики

Щоб у святому зникнути вогні

Ти наче отрута –

Фатальна спокуса у житті!

Я хочу відчути

Які ми не святі

Вбивай мене ніжно

Земля іде з – під моїх ніг

Я хочу відчути

Твоїх обійм солодкий гріх

Знову без дозволу

Зачепиш мою струну

Наша любов

Як темна вода на глибині

Летіли на вогники

Наївні метелики

Щоб у святому зникнути вогні

Ти наче отрута –

Фатальна спокуса у житті!

Я хочу відчути

Які ми не святі

Вбивай мене ніжно

Земля іде з – під моїх ніг

Я хочу відчути

Твоїх обійм солодкий гріх

Вбивай мене ніжно

Солодка отрута

Ти наче отрута –

Фатальна спокуса у житті

Я хочу відчути

Які ми не святі

Вбивай мене ніжно

Земля іде з – під моїх ніг

Я хочу відчути

Твоїх обійм солодкий гріх

Напомним, ранее Надя Дорофеева "разорвала" всех новым клипом "На самоті".

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