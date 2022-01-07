Фанаты певицы оценили гибкость своей любимой артистки.

Украинская певица Тина Кароль вновь похвасталась своей растяжкой, в этот раз показав, как она может делать шпагат.

Звезда украинского шоу-бизнеса в сторис на странице в Instagam опубликовала фото, на котором она во время тренировки легла на спину и сделала шпагат. При этом Кароль дотянулась ладонями к своим стопам, развернутым в другую сторону.

На одной из фан-страниц певицы в Instagram, где также разместили фото, поклонники оценили растяжку своей любимой артистки.

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"Как это сложно!"; "Вот это да! Вот такая гибкость!"; "Что ещё можно ожидать от Тиночки. Класс"; "О боже, как же это сложно сделать"; "Гибкая, красивая, талантливая! Круто!", - восторгались фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль призналась, что у нее нет настоящих друзей. Артистка признает проблему и хочет все же научиться дружить по-настоящему.

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