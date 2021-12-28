Певица отметила, что она бы очень хотела научиться дружить по-настоящему.

Украинская певица Тина Кароль призналась, что у нее нет настоящих друзей. Артистка признает проблему и хочет все же научиться дружить по-настоящему.

Откровенное признание о дружбе Кароль сделала в программе "Звездный путь". Певица называет ситуацию своим "пробелом".

"Я не знаю настоящей дружбы. Это реально мой такой пробел. Я бы этому очень хотела научиться, по-настоящему дружить. Хотя я искренняя... Но не делюсь секретами, я никогда не буду делиться секретами", - заявила звезда.

По словам Кароль, она не хочет раскрывать подробности своей личной жизни и всегда скрывает все от других. Ведущий проекта Даниэль Салем пытался спросить, расскажет ли певица о свадьбе, если она состоится. Оказалось, что даже это Кароль будет держать в секрете. Также звезда не хотела рассказывать о том, с кем у нее все же сложились дружеские отношения.

Читайте такжеТина Кароль феерично вернулась на шоу "Голос страны" (фото, видео)Однако певица немного рассказала о своем сыне. По словам звезды, он растет не "мажором", не "маменькиным сынком". Кароль исповедует идею о том, что человек рождается сам, и умирает сам. Именно поэтому она сделала все возможное, чтобы ее сын был полностью самостоятельным. Мальчик живет за границей, однако уже скоро он должен вернуться в Украину, рассказала певица.

Вас также могут заинтересовать новости: