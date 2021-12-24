Исполнительница вышла на сцену и спела дуэтом с конкурсанткой.

Завершились съемки слепых прослушиваний шоу "Голос страны-12". Звездные тренеры Потап, Оля Полякова, DOROFEEVA и Святослав Вакарчукнабрали свои команды.

Читайте такжеКурьез на "Танцах со звездами": с солистки группы Kazka слетела юбка (фото)В последний день съемок неожиданностью для всех стало появление бывшего тренера проекта Тины Кароль после того, как в финале предыдущего сезона певица объявила, что покидает свое тренерское кресло.

На видео и фото, которые появились в сети, видно, что Тина Кароль пришла поддержать участницу, спевшую ее песню.

"Я скучала", - прокомментировала свое возвращение певица.

В знак поддержки Тина вышла на сцену и спела дуэтом с конкурсанткой. Тренеры эмоционально отреагировали на возвращение Кароль на "Голос страны", особенно ее давний коллега по тренерскому креслу Потап. По его приглашению Тина на несколько минут даже вернулась в легендарное красное тренерское кресло.

Напомним, тренерами 12 сезона шоу"Голос страны" стали главные украинские суперзвезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация ДОРОФЕЕВОЙ (Надя Дорофеева), рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-дива Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под лозунгом "Так звучит твоя страна".

Ведущими проекта уже традиционно станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.