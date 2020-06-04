Тина Кароль похвасталась аппетитными ягодицами в обтягивающем наряде (фото, видео)

Под видео — буря восторженных комментариев.

Популярная украинская певица Тина Кароль в очередной раз доказывает, что она не только обладательница шикарного голоса, но и тела.

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На фан-странице звезды в Instagram появилось видео, на котором она в облегающем комбинезоне лилового цвета тренируется, стоя на руках.

С такого ракурса можно разглядеть аппетитные ягодицы Кароль.

"Самая любимая мотивашечка и улыбашка", "Молодец", "Ого", - пишут в комментариях под видео.

Ранее Настя Каменских очаровала естественной красотой, опубликовав новое фото в Instagram.

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