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Тина Кароль похвасталась аппетитными ягодицами в обтягивающем наряде (фото, видео)

14:01, 04 июня 2020
Звезды
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Кароль показала свои ягодицы в обтягивающем наряде / Скриншот

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На фан-странице звезды в Instagram появилось видео, на котором она в облегающем комбинезоне лилового цвета тренируется, стоя на руках.

С такого ракурса можно разглядеть аппетитные ягодицы Кароль.

"Самая любимая мотивашечка и улыбашка", "Молодец", "Ого", - пишут в комментариях под видео.

Ранее Настя Каменских очаровала естественной красотой, опубликовав новое фото в Instagram.

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Теги: #фото#Тина Кароль