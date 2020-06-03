цей матеріал доступний українською

Настя Каменских очаровала естественной красотой (фото)

23:27, 03 июня 2020
Звезды
247 0
Артистка выглядит очаровательно / Instagram Настя Каменских

Читайте такжеАни Лорак блеснула грудью в откровенном платье (фото)

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует на крыльце своего дома в стильном образе. На Насте белые штаны и светлая джинсовая куртка. В кадре видно, что поп-звезда похудела.

Каменских кокетливо приподняла кудрявые волосы наверх, позируя вполоборота к камере. На снимке певица очаровывает своей естественной красотой.

instagram.com/kamenskux

Ранее известный певец, секс-символ украинской поп-музыки Виталий Козловский порадовал своих фанатов в Instagram пикантным снимком.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Настя Каменских