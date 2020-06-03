Настя Каменских очаровала естественной красотой (фото)

В кадре видно, что поп-звезда похудела.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, порадовала своих поклонников новым образом.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует на крыльце своего дома в стильном образе. На Насте белые штаны и светлая джинсовая куртка. В кадре видно, что поп-звезда похудела.

Каменских кокетливо приподняла кудрявые волосы наверх, позируя вполоборота к камере. На снимке певица очаровывает своей естественной красотой.

Ранее известный певец, секс-символ украинской поп-музыки Виталий Козловский порадовал своих фанатов в Instagram пикантным снимком.

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