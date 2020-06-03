Настя Каменских очаровала естественной красотой (фото)
23:27, 03 июня 2020Звезды
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В кадре видно, что поп-звезда похудела.
Артистка выглядит очаровательно / Instagram Настя Каменских
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, порадовала своих поклонников новым образом.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует на крыльце своего дома в стильном образе. На Насте белые штаны и светлая джинсовая куртка. В кадре видно, что поп-звезда похудела.
Каменских кокетливо приподняла кудрявые волосы наверх, позируя вполоборота к камере. На снимке певица очаровывает своей естественной красотой.
instagram.com/kamenskux
Ранее известный певец, секс-символ украинской поп-музыки Виталий Козловский порадовал своих фанатов в Instagram пикантным снимком.
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