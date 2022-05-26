Артистка говорит, что каждый военный, кто сейчас защищает свою страну - "краш".

Украинская певица Тина Кароль прямо со сцены в ходе одного из своих концертов описала идеального мужчину, за которого готова пойти замуж. Сейчас артистка ездит по странам мира с благотворительными мероприятиями, рассказывая правду о войне в Украине, и собирая пожертвования для ВСУ и беженцев. Отрывок ее выступления опубликовал у себя в Instagram-блоге телеведущий Даниэль Салем.

"Вы знаете, я долго думала о том, какой бы мне сейчас понравился мужчина. Если раньше можно было присматриваться к светскому льву, то сегодня мой герой должен быть с автоматом, небритым, немытым. Вот такой подходит. Сегодня наши защитники – самые желанные мужчины для брака. Раньше это был сердцеед, а сегодня – краш", - сказала певица.

К слову, сам Даниэль Салем также встал на защиту родной страны. Вместе с ним воевать пошли Андрей Хлывнюк, Дмитрий Дикусар, Святослав Вакарчук, Никита Добрынин и другие известные личности.

Напомним, Тина Кароль посетила митинг в поддержку Украины в Лондоне.

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