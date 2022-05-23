Певица оделась в футболку с цветами украинского флага.

Украинская певица Тина Кароль сейчас ездит по всему миру с благотворительными мероприятиями и выступлениями в поддержку Украины. На днях она оказалась в Лондоне, где вышла на митинг в сине-желтой футболке.

Снимки оттуда Кароль опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Сообщается, что Кароль с флагом Украины в руках прошлась по улицам Лондона и исполнила несколько своих песен.

Отметим, недавно Тина прямиком из Японии отправилась на Каннский кинофестиваль. Там вместе с "Золотым глобусом" собрали 75 000$ на поддержку и развитие киноиндустрии Украины.

Напомним, Тина Кароль назвала кошку в честь оружия, которым убивают оккупантов.

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