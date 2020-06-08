Сияющая Тина Кароль показала отличную растяжку (фото)
18:11, 08 июня 2020Звезды
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Певица позирует в белом брючном костюме, задрав одну ногу к голове.
Тина Кароль поделилась с фолловерами новым пикантным снимком / Instagram Тина Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фолловерами новым пикантным снимком.
Фото она разместила в своем Instagram.
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На нем певица позирует в белом брючном костюме, задрав одну ногу к голове. При этом, судя по всему верхнюю часть нижнего белья певица не надела. Артистка также распустила волосы и нанесла макияж.
Но все внимание подписчиков на фото привлекла ее сияющая улыбка.
"Самое счастливое утро - утро, когда Тина публикует столько фотографий, где сияет ярче сотен самых мощных звезд", "Перед этой улыбкой не устоит ни один рыцарь", "Кака красавица, какая растяжка", - восхитились Тиной подписчики.
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