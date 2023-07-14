Мальчик отстает в психологическом развитии.

Звездные супруги Тимур Мирошниченко и Инна Мирошниченко доказали, что в этой жизни нет ничего невозможного, особенно если ты делаешь доброе дело.

Так, сейчас они проходят процесс усыновления двухлетнего мальчика, который во время большой войны потерял родителей. Они рассказали, что малыш родился очень рано с весом 1,4 килограмм. Из-за этого у него есть проблемы с психологическим развитием.

Супруги в эфире "Ранку у великому місті" признались, что от ребенка многие отказывались, но их не остановило даже то, что он может никогда не заговорить.

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"У него значительное отставание в развитии – он очень рано родился с весом 1,4 кг, пролежал в интенсивной терапии. Малыш пережил тяжелую операцию, и потратил очень много сил, чтобы выжить", - говорят супруги.

Также Инна рассказала, что у их будущего сына искривлена грудная клетка, есть травмы головного мозга. Кроме того, у мальчика грыжа и проблемы с глазами.

Отметим, Тимур и Инна Мирошниченки поженились в 2018 году. В браке у них родилось двое детей - сын Марко и дочь Мия. Недавно они начали процесс усыновления ребенка. Известно, что уже состоялось заседание суда. Вскоре они смогут забрать сына домой. А пока они едва не каждый день навещают его в детдоме в Житомире.

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