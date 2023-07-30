Теперь вся семья Мирошниченко в сборе.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко наконец-то забрал приемного сына домой. Хоть его путь к усыновлению был тернистым, сейчас вся семья в сборе и все счастливы.

По этому поводу шоумен опубликовал семейное фото, сделанное в поле. На нем запечатлены его старшие дети - Мия и Марко - и супруга Инна с малышом на руках.

"Книга жизни. Новый раздел", - подписал фото Тимур.

Видео дня

Как отреагировали пользователи сети

Поклонники и украинские знаменитости поздравили супругов с пополнением в семье и отметили, что они большие молодцы.

"Слезы радости на глазах. Ваша семья невероятная. Спасибо, что вдохновляете"

"Картина дорисована"

"Так рада за вас, что вы не сдались! Вы смогли!"

"До мурашек. Пусть Бог благословит вашу семью"

"Какая красота"

Напомним, у Инны и Тимура Мирошниченко были проблемы с усыновлением ребенка. Изначально они не могли найти малыша, а когда таки нашли, им пришлось преодолеть не менее тернистый путь. Они собирали документы, затем ходили на судебные заседания, регулярно ездили из Киева в Житомир к будущему сыну. И вот наконец-то малыш с ними.

Несмотря на то, что у мальчика проблемы со здоровьем, супругам не помешало полюбить его всем сердцем.

Вас также могут заинтересовать новости: