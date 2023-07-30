Мирошниченко забрал сына домой / instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко наконец-то забрал приемного сына домой. Хоть его путь к усыновлению был тернистым, сейчас вся семья в сборе и все счастливы.

По этому поводу шоумен опубликовал семейное фото, сделанное в поле. На нем запечатлены его старшие дети - Мия и Марко - и супруга Инна с малышом на руках.

"Книга жизни. Новый раздел", - подписал фото Тимур.

Видео дня
Теперь вся семья Мирошниченко в сборе / instagram.com/timur.miroshnychenko

Как отреагировали пользователи сети

Поклонники и украинские знаменитости поздравили супругов с пополнением в семье и отметили, что они большие молодцы.

  • "Слезы радости на глазах. Ваша семья невероятная. Спасибо, что вдохновляете"
  • "Картина дорисована"
  • "Так рада за вас, что вы не сдались! Вы смогли!"
  • "До мурашек. Пусть Бог благословит вашу семью"
  • "Какая красота"

Напомним, у Инны и Тимура Мирошниченко были проблемы с усыновлением ребенка. Изначально они не могли найти малыша, а когда таки нашли, им пришлось преодолеть не менее тернистый путь. Они собирали документы, затем ходили на судебные заседания, регулярно ездили из Киева в Житомир к будущему сыну. И вот наконец-то малыш с ними.

Несмотря на то, что у мальчика проблемы со здоровьем, супругам не помешало полюбить его всем сердцем.

Вас также могут заинтересовать новости: