Украинский ведущий Тимур Мирошниченко наконец-то забрал приемного сына домой. Хоть его путь к усыновлению был тернистым, сейчас вся семья в сборе и все счастливы.
По этому поводу шоумен опубликовал семейное фото, сделанное в поле. На нем запечатлены его старшие дети - Мия и Марко - и супруга Инна с малышом на руках.
"Книга жизни. Новый раздел", - подписал фото Тимур.
Как отреагировали пользователи сети
Поклонники и украинские знаменитости поздравили супругов с пополнением в семье и отметили, что они большие молодцы.
- "Слезы радости на глазах. Ваша семья невероятная. Спасибо, что вдохновляете"
- "Картина дорисована"
- "Так рада за вас, что вы не сдались! Вы смогли!"
- "До мурашек. Пусть Бог благословит вашу семью"
- "Какая красота"
Напомним, у Инны и Тимура Мирошниченко были проблемы с усыновлением ребенка. Изначально они не могли найти малыша, а когда таки нашли, им пришлось преодолеть не менее тернистый путь. Они собирали документы, затем ходили на судебные заседания, регулярно ездили из Киева в Житомир к будущему сыну. И вот наконец-то малыш с ними.
Несмотря на то, что у мальчика проблемы со здоровьем, супругам не помешало полюбить его всем сердцем.