Украинский музыкант защищает свою страну от российских захватчиков.

Украинский музыкант Тарас Тополя показал фото, сделанное со своей женой Alyosha на прощание. Супруги встретились в Киеве, однако теперь прощаются - артистка летит в США, а Тарас возвращается на боевые позиции под Харьковом, где он выполняет обязанности парамедика.

Снимок Тарас опубликовал в своем Instagram-блоге 11 июля.

"Киев. Утро – сто тридцать восьме. Настроение – люблю. Месяц – жить ради. Фото на прощание. Кто в USA, а кто в Харьков. Хорошего полета, любимая. Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал фронтмен группы "Антитела".

На фото пара обнимается, артисты улыбаются и счастливо смотрят в камеру. Тарас одет в рубашку, Алеша - в молочный летний сарафан.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны России против Украины Тарас Тополя и другие музыканты группы "Антитіла" вступили в ряды ВСУ, чтобы защищать Родину от оккупантов. Сначала они были на Киевщине, однако сейчас несут службу на Харьковщине.

Также УНИАН писал, что певец Тарас Тополя показал, как отметил 35-летие - видел ранения и смерти.

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