Украинский артист, который является фронтменом группы "Антитіла" показал, как отметил свой юбилей. На прошлой неделе музыканту исполнилось 35 лет.
Видеозапись только сейчас появилась на YouTube-канале музыкального коллектива.
Поскольку сейчас Тарас находится на передовой и выполняет обязанности парамедика, он продолжал нести службу - спасать раненых. В этот день даже пришлось констатировать смерть военного, которого ранило во время обстрела со стороны российских оккупантов.
Несмотря на то, что сейчас в стране война, друзья все же решили сделать Тарасу сюрприз и поздравили его с шариками и тортом.
"Четыре раненых солдата сейчас в нашей машине. Мы стабилизировали их и везем в больницу. Сегодня очень жаркий день. На улице горячо и на передовой тоже горячо", - сказал на видео Тарас Тополя.
На кадрах также показано, как артисту пришлось разблокировать телефон погибшего бойца с помощью отпечатка пальца.
Напомним, Тарас Тополя вспомнил самый страшный день, когда одному из его побратимов оторвало ногу.