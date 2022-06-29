День рождения у фронтмена группы "Антитела" был на прошлой неделе.

Украинский артист, который является фронтменом группы "Антитіла" показал, как отметил свой юбилей. На прошлой неделе музыканту исполнилось 35 лет.

Видеозапись только сейчас появилась на YouTube-канале музыкального коллектива.

Поскольку сейчас Тарас находится на передовой и выполняет обязанности парамедика, он продолжал нести службу - спасать раненых. В этот день даже пришлось констатировать смерть военного, которого ранило во время обстрела со стороны российских оккупантов.

Несмотря на то, что сейчас в стране война, друзья все же решили сделать Тарасу сюрприз и поздравили его с шариками и тортом.

"Четыре раненых солдата сейчас в нашей машине. Мы стабилизировали их и везем в больницу. Сегодня очень жаркий день. На улице горячо и на передовой тоже горячо", - сказал на видео Тарас Тополя.

На кадрах также показано, как артисту пришлось разблокировать телефон погибшего бойца с помощью отпечатка пальца.

Напомним, Тарас Тополя вспомнил самый страшный день, когда одному из его побратимов оторвало ногу.

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