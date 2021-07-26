Виктор Вемуна, который также принимал участие в "Країна У 2.0", рассказал о своем отказе от роли в сценке с постыдными шутками от юмористического проекта.

Победитель шоу "Рассмеши комика" Виктор Вемуна обвинил юмористический проект "Дизель шоу" в расизме. Комик негодует из-за того, что темнокожих людей считают объектами насмешек.

Своим мнением о проекте "Дизель шоу" и шутках, которые там звучат, Вемуна поделился на своей странице в Instagram.

Так, звезду "Рассмеши комика" и шоу "Країна У 2.0" в феврале этого года пригласили принять участие в скетче от "Дизель шоу". Вместе с ним на проект позвали и его сестру. Вемуна решил ознакомиться со сценарием и он вызвал у него негодование.

Оказалось, что вся история держалась на шутках о цвете коже Вемуна и его сестры. Юморист от участия в подобном проекте отказался, однако на его место нашелся другой актер. В своем видео Вемуна смотрит уже готовый номер и комментирует расистские шутки.

Читайте такжеПевица Пинк предложила оплатить штраф норвежской женской команды по пляжному гандболуВ юмористическом номере, который называется "Тарас-папуас", украинцы хотели снять новую версию "Тараса Бульбы", но у них не было на это денег. Компания Netflix якобы выделила на съемки ремейка 10 миллионов долларов, но прислала своего темнокожего актера.

В итоге в течение всего номера юмористы "Дизель шоу" злобно высмеивали темнокожих людей стереотипными шутками. Вемуна недоволен расизмом, который демонстрировался со сцены во время выступления команды комиков.

"Мы снимаем черно-белое кино? А жанр - черная комедия? Жанр - порно? Тарас, размахивая булавой в трусах, побеждает американских женщин?", говорится в скетче. Афроукраинский блогер считает, что "Дизель шоу" пропагандирует расизм и унижает темнокожих людей.

"При виде прожженного казака все ему просто кланяются, или встают на одно колено и начинают целовать ботинки?", - номер "Дизель Шоу" высмеивает движение Black Lives Matters и убийства афроамериканцев членами "Ку-клукс-клана".

Читайте такжеMARUV в латексном БДСМ-костюме покрутила ягодицами на камеруВемуна указал комикам "Дизель Шоу" на ответственность, которую они несут перед украинцами.

"До тех пор, пока с главных юмористических сцен страны будет нестись блевотина о том, что наш цвет кожи - сгоревший белый, до тех пор такое будет нестись и на улицах. 50-70% украинцев смотрит ваше шоу. И завтра, когда у них спросит ребенок, почему этот дядя такой черный, они ответят, что он подгорел. И когда эти дети пойдут в школу, они будут называть всех черных вокруг копчеными", - с грустью и негодованием отметил Вемуна.

"Дизель Шоу - сборник стереотипов, сексизма, расизма и всех остальных видов дискриминации", - поддержали Виктора Вемуна пользователи сети. Известная артистка Alyona Alyona так же прокомментировала скандал и указала, что в Украине нет места расизму.

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Автор: Полина Кузенко